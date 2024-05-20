بعد تحقيقه لمكاسب متواصلة عالميا.. هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟

حقق الذهب مؤخرًا مكاسب جيدة عالميًا، إذ يعد الذهب ملاذًا آمنًا ليس فقط للأشخاص وإنما للدول، إذ بلغت مشتريات البنوك المركزية حول العالم 290 طنًا من الذهب في الربع الأول من العام الجاري، وهو أعلى مستوى في تلك الفترة على الإطلاق، وفقًا لما ذكره مجلس الذهب العالمي، ما يؤكّد أنَّ الذهب من أفضل المحافظ الادخارية على الإطلاق، حسبما صرح وائل سلام خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية.

الذهب ملاذ آمن للأفراد

وأوضح خبير الاقتصاد في تصريح خاص لـ«الوطن»، «إذا كانت الدول والبنوك المركزية على المستوى العالمي حريصة على شراء الذهب، فمن باب أولى أن يكون الأفراد بهذا الوعي»، مؤكّدًا أنَّ الذهب بالنسبة للأفراد يعد ملاذا آمنًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميًا حاليًا، وأيضًا الذهب يواصل تحقيق مكاسبه عالميًا ومحليًا.

وأكّد أنَّه يجب على الافراد الراغبين في استثمار أموالهم شراء ذهب بنسبة لا تقل عن 40% من هذه المدخرات، وتوجيه الباقي إلى أوعية ادخارية أخرى مثل شراء الشهادات أو الاستثمار في البورصة أو شراء عقار أو غيره.

الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الذهب

وشدد على أنَّ الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الذهب، لعدة أسباب أبرز التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا والتي أدت إلى ارتفاع الطلب على الذهب، ما أدى الى تحقيقه مكاسب جيدة، بالإضافة إلى أنَّ الذهب يعد الأوعية الادخارية التي تحفظ قيمه الأموال من التآكل كونه يخضع إلى الأسعار العالمية.

وطالب «سلام» أصحاب المدخرات الراغبين في استثمار أموالهم في الذهب شراء السبائك والجنيهات الذهبية، بدلا من شراء المشغولات والتي تخضع لـ100 جنيه مصنعية على الجرام على الأقل، بالإضافة إلى عدم التعجل في البيع، إذ لا يمكن أن يحقق الذهب عوائد لأصحابه حال بيعه بشكل عاجل.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم 3210 جنيهات للذهب عيار 21 للشراء، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2751 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 24 وهو الذهب المستخدم بشكل أكبر في السبائك 3669 جنيهًا، في تعاملات بداية اليوم الاثنين.