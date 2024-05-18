أسعار الذهب عالميا تتخطى الـ2400 دولار.. هل يستمر الارتفاع؟

حققت أسعار الذهب العالمية مكاسب كبيرة خلال تعاملات أمس الجمعة عن نهاية تداولات نهاية الأسبوع، حيث تجاوزت الأسعار مستوى الـ2400 دولار للأوقية بالعقدين الآجل والفوري.

وذكر موقع «إنفيستينج»، أن ارتفاعات أسعار الذهب جاءت وسط توقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب العالمية الآن

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 1% إلى 2409 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنحو 1.15% إلى 2404 دولار للأوقية.

وحققت أسعار الذهب العالمية لتحقيق مكسب أسبوعي للأسبوع الثاني على التوالي، أمس الجمعة، بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما يؤثر بالسلب على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

هل ترتفع أسعار الذهب مره أخرى؟

وقد يستمر ارتفاع أسعار الذهب، حيث توفر البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة مجالًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للنظر في تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة في عام 2024 بينما تتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقدمت البيانات التي أظهرت هذا الأسبوع علامات على تباطؤ التضخم أخبارًا جيدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن صناع السياسة النقدية لم يغيروا وجهات نظرهم بشكل علني بعد حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة التي يعتقد المستثمرون أنها ستبدأ هذا العام، وهذا بالتأكيد سيؤثر على سعر الذهب نظرا لزيادة الطلب عليه نتيجة انخفاض سعر الفائدة.