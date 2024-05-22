قنوات جديدة مفتوحة لنقل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي

72 ساعة تفصل جماهير النادي الأهلي، عن المواجهة المصيرية التي تجمع فريقها بنظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر أنّ يستضيفه ستاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل، في رحلة بحث المارد الأحمر عن النجمة القارية رقم 12 في تاريخه.

وتبحث الجماهير عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يسعى خلاله المارد الأحمر تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان لقب الأميرة السمراء، بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب التي استضافتها مدينة رادس التونسية.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا:

تردد قناة تايم سبورت الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D

التردد: 12515

الأستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 22000

Sky Sport 1 Deutschland

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C

التردد: 12031

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الأهلي يسعى لحسم لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي

ويضمن فوز الأهلي بأي نتيجة بقاء لقب دوري أبطال أفريقيا داخل القلعة الحمراء، بعد أن عاد الفريق من رادس بتعادل سلبي أمام الفريق التونسي في عقر داره وبين جماهيره.

ويعول المارد الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على جماهير الفريق المتوقع أن تملأ ستاد القاهرة عن آخره خلال اللقاء، من أجل حسم اللقب القاري والتتويج بالنجمة الـ12.