عاجل.. تغيير مفاجئ من «كاف» قبل نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير بأن مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرروا تغيير مكان مراسم احتفالية التتويج الخاصة بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامج ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: «الاتحاد الأفريقي قرر تغيير مراسم التتويج في مباراة الأهلي والترجي بسبب ما حدث في مباراة الزمالك ونهضة بركان والمراسم هتكون بجوار المقصورة الرئيسية وسيتم إخلاء المنصة بكل الأطراف ماعدا مسؤولي الكاف ولن يتم السماح بمشاركة أسر اللاعبين إلا بعد التتويج بالكامل واستلام الكأس».

شوبير: كان نفسي المراسم تكون بالملعب

وتابع: «كان نفسي تكون في الملعب كانت الصورة هتبقى رائعة لما تتنقل للعالم أجمع والأهلي كان قادر إنه يعمل حاجة جيدة».

وكان الإعلامي أحمد شوبير كشف بأن مسؤولي الاتحاد الأفريقي قرروا الاعتماد على مخرج أجنبي في مباراة الأهلي والترجي بدلا من المصري.