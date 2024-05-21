بشرى من «الأرصاد» لجماهير الأهلي قبل موقعة نهائي إفريقيا أمام الترجي

مع مواصلة هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين بخصوص التعامل مع الموجة شديدة الحرارة التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، يستعد النادي الأهلي لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، المقرر انعقادها السبت المقبل في الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ما أثار المخاوف لدى جماهير النادي الأهلي بشأن تأثير الطقس الحار على أداء اللاعبين في المباراة.

تأثير الطقس الحار على أداء اللاعبين

يشير تقرير طبي نشره موقع athleticsweekly إلى التأثير السلبي للطقس الحار على أداء اللاعبين، إذ يصبح الجسم مرهقًا نتيجة خفض ضخ الدم والأكسجين تجاه بعض الأعضاء التي يعتبرها غير أساسية مثل العضلات ما يؤدي إلى تراجع عدد من وظائف الجسم، ويصاحب ذلك ظهور حدوث صداع وغثيان، ومشكلات في الانتباه والتوازن وفقدان التركيز.

كما يؤكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن» أن ارتفاع الرطوبة يؤدي إلى تقليل نسبة الأكسجين في الدم وبالتالي تحدث صعوبة في التنفس ما يؤدي إلى تقليل مجهود اللاعب أثناء المباراة.

مفاجأة الأرصاد لجماهير الأهلي

في إطار هذا حملت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة للاعبي وجماهير النادي الأهلي بإعلانها انتهاء الموجة الحارة في مصر بنهاية الأسبوع الجاري، إذ توقعت الأرصاد وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 3: 4 درجات اعتبارا من الجمعة 24 مايو، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، على أن تبلغ درجة الحرارة العظمي يوم انعقاد المباراة السبت المقبل 35 درجة مئوية.

يُذكر أن مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 تُذاع عبر قنوات «بي إن سبورتس»، باعتبارها المالك الحصري للبطولة القارية في الشرق الأوسط.