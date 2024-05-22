3 أيام أصبحت تفصل محبي وجمهور النادي الأهلي عن موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، إذ تأمل الجماهير المصرية في فوز المارد الأحمر وحصوله على النجمة الـ12 من البطولة، ومواجهة فريق نادي الزمالك بطل الكونفيدرالية الأفريقية في مبارة السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

وعن موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، فمن المقرر إقامته يوم السبت المقبل في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد القاهرة الدولي في حضور 80 ألف مشجع.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر تردد قناة مجانية وهي تايم سبورت الأرضية من خلال التردادت الرقمية التالية:-

- التردد الرقمي لقناة أون تايم سبورتس الأرضية: UHF32

- التردد التماثلي لقناة أون تايم سبورتس الأرضية: UHF9