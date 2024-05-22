قرار مفاجئ من «كاف» قبل لقاء الأهلي والترجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرار عاجل من جانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامج ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: « كاف قرر بشكل رسمي أن يكون هناك طاقم إخراج أجنبي لمباراة الإياب بين الأهلي والترجي، وأنا رافض هذا الأمرعلى الرغم إن بعض الأشخاص سعيدين به، وده عيب».

شوبير: الزمالك وبركان والترجي رفضوا الإخراج الأجنبي

تابع : «نهضة بركان والترجي والزمالك رفضوا الإخراج الأجنبي، والأهلي رفض، ولكن كاف صمم على تواجد الإخراج الأجنبي».

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويخوض الأهلي مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل أمام الترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي بحضور 53 ألف مشجع.