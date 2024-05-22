ضبط مخدرات بـ5 ملايين جنيه بحوزة 3 متهمين في القليوبية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 3 عناصر إجرامية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهم (55 كيلو جرام لمخدر الحشيش - و10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – وكمية لمخدر الأفيون – و10 آلاف قرص من عقار الترامادول المخدر - وطبنجة - وعدد من الطلقات - وسلاح أبيض – وميزان).

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5,4 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.