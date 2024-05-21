ضبط مخدرات بـ2,5 مليون جنيه بحوزة عاطل في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجهما على عملائه، واتخاذه من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الشابو- وكمية لمخدر البودر- وميزان حساس- وسلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,5 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.