«خناقة» على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي

دخلت المغنية الأمريكية كيلي رولاند في مشاجرة مع أحد أفراد الأمن على السجادة الحمراء بالدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي، أثناء حضورها العرض الأول للفيلم الفرنسي «Marcello Mio».

تُظهر الصور كيلي رولاند وهي تبتسم للجمهور وهي تصعد درجات السجادة الحمراء في المهرجان للذهاب إلى المسرح، قبل أن تدخل على ما يبدو في جدال ساخن مع حارسة أمن، بعد أن رفعت الأخيرة ذراعها لإرشادها إلى المكان، وبدا أن كيلي رولاند أصبحت مستاءة وغاضبة حيث وبخت حارسة الأمن بشكل واضح، حيث رفعت إصبعها غاضبة لتوبيخ المرأة أمام الحشد الحاضر.

قبل الخلاف على السجادة الحمراء.. كيلي رولاند تنسحب من برنامج «Today»

وحتى الآن لم تخرج المغنية الأمريكية لتوضح سبب خلافها مع حارسة الأمن، بحسب موقع «ديلي ميل»، الذي أوضح أن رد فعل كيلي الأخير جاء بعد فترة قصيرة من انسحابها من برنامج «Today»، لأنها كانت غير راضية عن غرفة تبديل الملابس الخاصة بها، بالإضافة إلى عدم رضائها عن الأسئلة التي وجهتها له مقدمة البرنامج سافانا جوثري، والتي اهتمت بسؤالها عن بيونسيه بدلا من سؤالها عن فيلمها «Mea Culpa» الذي كانت تروج له، وهو الأمر الذي اعتبرته «قلة احترام».