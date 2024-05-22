ختام امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ دون شكاوى

صرح الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنّ حالة من الهدوء والاستقرار سادت امتحانات اليوم الختامي من الترم الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية بلجان معاهد كفر الشيخ، اليوم الأربعاء.

رئيس المنطقة: لا توجد أي شكاوى من الامتحانات

وأكد رئيس المنطقة، أنّه حرص على متابعة تواجد القوى الأمنية لتأمين اللجان من الخارج، كما حرص على توجيه الشكر لرجال الأمن على الجهد المبذول طوال فترة الامتحانات، كما قام بمتابعة قياس مردود الطلاب حول مضمون الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستواهم، مشيرًا إلى أنّه لا توجد أي شكاوى منها.

جدير بالذكر أنّ طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ اختتموا امتحانات الترم الثاني للعام 2023 - 2024، اليوم الأربعاء، بمادتي «اللغة الإنجليزية»، و«المستوى الرفيع» للمعاهد النموذجية.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية 9 آلاف و120 طالب وطالبة، موزعين على 68 لجنة على مستوى المنطقة.