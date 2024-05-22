«الزموا المنازل».. ظاهرة غريبة تحدث للمرة الأولى خلال الموجة الحارة

بين الارتفاع غير المحتمل في درجات الحرارة خلال فصل الربيع، وبين انتظار انكسار الموجة الحارة، يتابع المواطنون بشكل مستمر حالة الطقس خلال الفترة الحالية، في ظل التحذير المستمر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

ورغم أننا لا زلنا في فصل الربيع، أبدى الكثيرون تخوفاتهم من فصل الصيف هذا العام، خاصةً بعد التحذير العالمي من تأثير ظاهرة النينيا، التي تؤدي إلى تطرف المناخ، حيث من المتوقع أن يكون عام 2024 من ضمن أكثر 5 أعوام حرارة في تاريخ الكرة الأرضية، بحسب موقع «live science».

ظاهرة غريبة تحدث للمرة الأولى خلال الموجة الحارة في فصل الربيع

هل ما يحدث في فصل الربيع طبيعي؟ في هذا الشأن أكد محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في حديثه لـ«الوطن» أن الربيع يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مقارنة بالصيف في بعض الأعوام، إلا أن الرطوبة تكون أقل مما تصبح عليه في فصل الصيف.

وأوضح القياتي: «هذا العام يشهد ظاهرة غريبة، فالموجة الحارة تستمر في فصل الربيع يومين أو ثلاثة على الأكثر، ولكن الغريب أن العام الحالي تستمر لأكثر من أسبوع».

الزموا المنازل.. تحذيرات لبعض الفئات من الخروج خلال ذروة الموجة الحارة

«الزموا المنازل»، هكذا جاء تحذير الدكتور مجدي بدران مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الذي أكد لـ«الوطن» أن الخروج خلال الموجة الحارة يكون للضرورة فقط، وأن هناك بعض الفئات التي يجب أن تلتزم المنازل خلال ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

الفئات التي حذر بدران من خروجها في ذروة الموجة الحارة أو تعرضها لأشعة الشمس في هذا التوقيت هي:

1 - كبار السن

2- الأطفال

3- الأشخاص الذين يعانون من الجفاف

4- الأشخاص المصابين بالحمى

وحذرت الأرصاد من استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال يومي الأربعاء والخميس، على تنكسر الموجة الحارة يومي الجمعة والسبت، لتعود مجددا إلى ذروتها يومي الأحد والاثنين.