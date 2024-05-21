طريقة عمل صن بلوك طبيعي في المنزل لمواجهة الموجة الحارة

العناية بالبشرة والحفاظ عليها، من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين، ولعل النسبة الأكثر اهتمام بهذا الأمر للسيدات والفتيات، ومع ارتفاع درجات الحرارة، هناك بعض المنتجات، يكون لا غنى عنها مثل الصن بلوك، الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس.

صن بلوك في المنزل

قدمت سارة سمير خبيرة التجميل، طريقة لعمل واقي الشمس في المنزل خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج «السفيرة عزيزة»، وأكدت أن هذه الطريقة سهلة ومفيدة في الوقت نفسه.

- زيت الكاموميل، ويعمل هذا الزيت على توحيد لون البشرة، كما يحميها من البقع والتصبغات، التي يمكن أن تظهر على الجلد، نتيجة التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

- بذور العنب، حيث تعمل هذه البذور على الحماية من أشعة الشمس بنسبة 20%.

- أكسيد الزنك، يمكن الحصول عليه من الصيدلية، وإذا لم يتوفر، يمكن استخدام كريم من كريمات الأطفال، التي تحتوي على معدن الزنك.

- اللبان الدكر، حيث يعمل على ترطيب البشرة، ويحافظ على المياه المتواجدة بها، ويمكن استبدال اللبان، عن طريق استخدام فيتامين هـ، ويتم مزج هذه المكونات جيدًا، ويمكن استخادمها مباشرة، كما ينصح بوضع واقي الشمس الطبيعي، قبل التعرض لأشعة الشمس بـ 10 دقائق على لأقل.

فوائد الصن بلوك الطبيعي

- يمتصه الجلد بسرعة

- غير دهني

- مكوناته طبيعية

- خالي من أي مكونات يمكن أن تتفاعل معها الشمس، مثل الكحول الذي ربما يتسب في الإصابة بالتصبغات والبقع.

- مفيد للأطفال، ويعزل الجلد