«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. درجة الحرارة اليوم في القاهرة 39

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في أغلب محافظات مصر ستواصل الارتفاع، لتأثرها بموجة شديدة الحرارة، مشيرة إلى تجاوز القيم 38 و39 درجة مئوية على مدار الأسبوع الجاري، خلال ساعات النهار، ومن المتوقع انكسار حدة الموجة الحارة ابتداء من يوم الجمعة المقبلة.

وتابعت: «تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية وكذلك الأجواء المشمسة طوال النهار، يُزيد إحساسنا بارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاعها الفعلي بنحو 6 إلى 8 درجات عن المعدلات الطبيعية لها خلال هذه الفترة من العام».

وأكدت أن الموجة الحارة مستمرة معنا اليوم وغدا، ودرجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى تصل إلى 39 درجة، بينما محافظات الصعيد والأقصر وأسوان ستصل إلى 44 و45 درجة، وذروة الارتفاعات تجاوزناها بالفعل منذ الاثنين الماضي.