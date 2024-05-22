أصعب يوم في الموجة الحارة.. مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل

لا تزال الموجة الحارة تُلقي بظلالها على المواطنين مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة على مدار الأسبوع الماضي، التي وصلت في بعض الأنحاء إلى 44 درجة مئوية، ما جعل كثيرون يتساءلون عن طقس الفترة المقبلة، خاصةً أنّ فصل الصيف لم يبدأ بعد.

بشرى سارة زفتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية، إذ كشفت انخفاض درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت المقبلين ما بين 4 و5 درجات، إلا أن جملة «انخفاض مؤقت» التي جاءت في بيان الأرصاد، أثارت القلق من عودة الموجة الحارة سريعا.

أصعب يوم في الموجة الحارة

الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، كشف مفاجأة خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة سيعود مجددًا يومي الأحد والاثنين المقبلين، موضحًا: «سيكون هناك كتل شمالية من البحر المتوسط يومي الجمعة والسبت، ستسبب عودة درجات الحرارة إلى نسبة 34 درجة مئوية على القاهرة، إلا أن ذلك سيستمر 48 ساعة فقط».

وأضاف: «بعد ذلك سيكون هناك ارتفاع مؤقت أيضًا لمدة يومين، إذ سيشهد يوم الأحد ارتفاعا تدريجيا مرة أخرى»، معلنًا أصعب يوم في الموجة الحارة الأسبوع المقبل، قائلًا: «يوم الاثنين، درجات الحرارة ستصل إلى الذروة، حيث ستتخطى حاجز الـ40 على بعض المناطق».

استمرار الموجة شديدة الحرارة يومي الأربعاء والخميس

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت في بيانها الأخير، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأربعاء والخميس، إذ تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الأربعاء، في القاهرة الكبرى إلى 39 درجة.