رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سينما زاوية تبدأ عرض فيلم Animalia ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية

كتب:

نورهان نصرالله
02:07 م | الأربعاء 22 مايو 2024
فيلم Animalia

فيلم Animalia

تبدأ سينما زاوية في وسط البلد، اليوم، عرض فيلم Animalia للمخرجة صوفيا علوي، ضمن برنامج أيام القاهرة السينمائية، وعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان صندانس السينمائي 2023، وقد لاقى الفيلم استقبالًا إيجابيًا، حيث أشاد النقاد بشكل خاص بالإخراج وأداء الأبطال أميمة بريد والمهدي الذهبي.

Animalia هو فيلم خيال علمي فرنسي مغربي صدر عام 2023 من إخراج صوفيا علوي في أول فيلم روائي طويل لها، وهو مستوحى من فيلمها القصير «فماذا لو ماتت الماعز»، وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي عالمي مهرجان كالجاري السينمائي الدولي لعام 2023.

قصة فيلم Animalia

وتدور أحداث الفيلم حول ايتو «أميمة بريد»، وهي سيدة حامل، يغادر زوجها أمين «المهدي الذهبي» لحضور اجتماع عمل، ثمّ تبدأ الظّواهر التّحذيريّة بالظّهور، تتعطّل الهواتف، ينزل الضّباب الغامض، وتبدأ كلّ الكائنات البشريّة والحيوانيّة في التّصرّف بشكل غريب، ومع دخول المغرب تبدأ الدولة في فرض حالة طوارئ الوطنيّة، فتحاول إيتو الوصول إلى أمين، فتتقطَّعُ بها كلّ السّبل في منتصف الطّريق في قرية صامتة بشكل مخيف، يتحدّث من تبقّى من السّكّان فيها كما لو كانوا في حالة ذهول، إنّها رحلة إلى مجهول خياليّ من شأنه أن يشكّك في كلّ ما تؤمن به إيتو عن العالم وأسلوب حياتها.

اقرأ المزيد:

سينما زاوية تنضم إلى الإضراب العالمي من أجل فلسطين

المخرج علي بدرخان يناقش «أهل القمة» مع الجمهور في سينما زاوية الليلة

جدول عروض برنامج «سينما علي بدرخان» في زاوية.. 5 أفلام بديسمبر المقبل

سينما زاوية تحتفي بـ علي بدرخان خلال شهر ديسمبر
بقلم نورهان نصرالله