سينما زاوية تنضم إلى الإضلااب العالمي من أجل فلسطين

أعلنت سينما زاوية في وسط البلد، انضمامها للإضراب العالمي الشامل الذي دعى إليه بعض النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ليوم 11 ديسمبر، من أجل دعم فلسطين، ووقف القصف الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين متواصلين والتنديد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حق المدنيين، تحت عنوان «إضراب من أجل غزة».

وأكدت سينما زاوية مشاركتها اليوم في الإضراب العالمي لوقف إطلاق النار في فلسطين، ووقف عروضها اليوم وفق ما نشرته عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما لقي قبولا كبيرا لدى جمهور السينما من خلال تعليقاتهم على الإعلان الخاص بالسينما.

دعوات لإضراب عالمي من أجل شعب فلسطين

وانطلقت دعوات من مختلف أنحاء العالم بـ إضراب عالمي اليوم، لوقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي والذي أسفر عن سقوط نحو 18 ألف شهيد، إضافة إلى آلاف المصابين وتدمير مناطق وأحياء سكنية كاملة، ليكون الوضع أقرب لـ«إبادة جماعية».

وتأتي الدعوات بالتزامن مع إفشال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن، يلزم إسرائيل بوقف الحرب على غزة.