علاج فوري للتخلص من ألم القدمين.. «وصفة طبيعية تناولها مرتين يوميا»

يعاني كثير من الأشخاص من آلام القدم الشديدة، نتيجة تراكم السوائل والأملاح في الجسم، ما يؤثر على نشاطهم اليومي بشكل كبير، خاصة مع زيادة حدة الأعراض المرتبطة بارتفاع نسبة الأملاح في القدم، التي منها الإعياء والغثيان والشعور بثقل في الساقين وتقرحات الجلد، فضلًا عن الشعور بالإرهاق الشديد، وفقًا لما ذكره موقع Healthline الطبي.

وصفة طبيعية لعلاج آلام القدمين

وقدم الدكتور الراحل عبد الباسط محمد سيد، الرئيس السابق لقسم الكيمياء بالمركز القومي للبحوث، علاجا طبيعيا للأفراد الذين يعانون من أعراض تراكم الأملاح في أقدامهم، إذ أكد خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له، أنّ الحل في عشبتي الشمر وحبة البركة، ويمكن تحضير الوصفة من خلال إضافة 100 جرام من حبة البركة على 200 جرام من الشمر ومن ثم طحنهما سويًا مع أخذ ملعقة صغيرة في الصباح والمساء: «لو المريض التزم بالوصفة دي خلال 3 أيام، الأملاح كلها هتنزل من جسمه وهتزول كل الأعراض بأمر الله».

وللتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم التي تسبب ألم القدمين، قال الدكتور أسامة فرج، أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن شرب الماء بالليمون من الوصفات الطبيعية التي تساعد على ذلك، إلا أنه ينبغي اللجوء للطبيب في حالة شدة آلام القدمين وتورمها لإجراء الفحوصات اللازمة التي توضح أسباب زيادة الأملاح في الجسم والعلاج المناسب لكل حالة.

وأوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية وأخصائي التغذية العلاجية خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ لحبة البركة فوائد عديدة على صحة الإنسان بفضل احتوائها على كثير من العناصر الغذائية المهمة، ومن أبرز تلك الفوائد تخفيف الالتهاب المفصلي الروماتويدي، إذ أُوضحت نتائج دراسة نُشرت في مجلة Immunological Investigations، أن تناول أفراد عينة الدراسة لكبسولات زيت حبة البركة أدى إلى انخفاض أعراض التهاب المفاصل.

تخفيف التهاب القدمين

ويساعد الشمر على تقليل التهاب وآلام القدمين لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة قوية، مثل فيتامين C والكيرسيتين، كما يساهم في إنتاج الكولاجين، وهو أحد البروتينات المهمة لصحة العظام.