محمود مسلم: إسرائيل لديها استقواء بأمريكا وترفض أي حلول وسطية

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن إسرائيل لديها استقواء واضح بأمريكا وتشعر بأنها قادرة على حسم المعركة لصالحها وبالتالي لا تقبل أي حلول وسطية، وهذا ماعبر عنه الرئيس السيسي اليوم خلال كلمته بالقمة العربية، عندما قال: «من يعتقد أن سياسة حافة الهاوية يُمكن أن تؤدي إلى مكاسب»، لافتًا إلى أن إسرائيل تفعل ذلك ظنًا منها أنها ستحسم المعركة.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة على قناة «الحدث»، أن حل الدولتين لن يبدأ إلا بانتهاء الحرب، متابعًا: «رويترز كتبت أن مصر رفضت التنسيق أو المشاركة في موضوع معبر رفح، والمعروف في الوقت الحالي أن إسرائيل سيطرت على المعبر من الجهة الفلسطينية، ومصر رفضت التنسيق ما لم تُغادر قوات الاحتلال معبر رفح وفقًا للاتفاقية، ولكن إسرائيل تصر على جعل المعبر تحت سيطرتها».

القمة العربية ناقشت المأساة الإنسانية في قطاع غزة

وواصل: «القمة العربية اليوم تحدثت عن المأساة الإنسانية بقطاع غزة من خلال توصياتها، وذلك لأن الأوضاع الإنسانية لا يحتملها أحد، كل المعابر التي يدخل منها المساعدات مُغلقة، وإسرائيل ترفض فتحها، وجيش الاحتلال مستمر في ضرب رفح، وأهالي غزة يُحاولون النزوح إلى أماكن أكثر أمنًا، بالإضافة إلى أن عدد النازحين في رفح كبير جدًا».

وأشار إلى أن أمريكا أصبحت تُواجه ضغطا داخليا من طلاب الجامعات، وخارجيًا تواجه غضبا من الشارع العربي والدولي بشكل كبير، وتراجعت سمعتها بعد الدعم الغير محدود لإسرائيل خلال هذه الحرب، وسقطت في القيم والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية