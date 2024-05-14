تكريم محمود مسلم في المنتدى الثقافي «الوعي الإعلامي وفهم الآخر»

كرمت الدكتورة حنان يوسف، عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن.

الوعي الإعلامي وفهم الآخر

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المنتدى الثقافي «الوعي الإعلامي وفهم الآخر» تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،بحضور الإعلامي نشأت الديهي، رئيس قناة TEN، وعضو المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور سامي طايع، أستاذ الإعلام ورئيس المنظمة الدولية للتربية الإعلامية، ومستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشئون كليات الإعلام.