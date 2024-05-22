أسعار الذهب العالمية تستقر خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتداول قرب مستوى 2,410 دولار للأوقية، إذ واصل المستثمرون تقييم التصريحات الأخيرة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على ضرورة الحفاظ على الحذر في سياسة رفع أسعار الفائدة، وشددوا على أهمية انتظار المزيد من البيانات، للتأكد من أن التضخم قد بدأ بالفعل بالانحسار نحو الهدف المنشود قبل التلويح بإمكانية خفض أسعار الفائدة.

سعر الذهب عالميا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450.05 دولار في مايو 2024.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 354.51 دولارًا أمريكيًا للأوقية. أو 17.19% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

توقعات سعر الذهب

ومن المتوقع أن يجرى تداول الذهب عند 2410.02 دولار للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية على أن يتداول عند 2483.74 دولار خلال 12 شهرًا.