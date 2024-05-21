آخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-5-2024

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-5-2024، حالة من الاستقرار في أسواق الصاغة مع ختام تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3634 جنيها للبيع، و3617 جنيها للشراء، وفق آخر تحديث للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-5-2024، وفق آخر تحديث للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 3634 جنيها للبيع، و3617 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3180 جنيها للبيع، و3165 جنيها للشراء.

استقرار سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2725 جنيها للبيع، و2712 جنيها للشراء.

وصل سعر الذهب عيار 12 نحو 1817 جنيها للبيع و1808 جنيهات للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 25440 جنيها للبيع، و25320 جنيها للشراء.

كما بلغ سعر أونصة الذهب عالميا اليوم الثلاثاء نحو 2424 دولارا للبيع، و2423 دولارا للشراء.