أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 21-5-2024 محليا وعالميا

تراوحت أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 21-5-2024، ما بين 3634 جنيها و3.6 مليون جنيه؛ إذ بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 3634 جنيها، بما يعادل نحو 117 دولارا، بينما السبيكة وزن الكيلو سجلت 3.6 مليون جنيه.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وترصد «الوطن» أسعار سبائك الذهب اليوم 21-5-2024 في الأسواق العالمية والمحلية، وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات والبورصات العالمية.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر 3634 جنيها بما يعادل نحو 117.57 دولار.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام إلى 9085 جنيها، ما يعادل نحو 293.93 دولار.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر 18.170 جنيه بما يعادل نحو 587.86 دولار.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم 36 ألفا و340 جنيها بما يعادل نحو 1175.71 دولار.

سعر سبيكة الذهب 20 جراما

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم 72 ألفا و680 جنيها، بما يعادل نحو 2351.42 دولار.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام نحو 113 ألفا و17 جنيها، بما يعادل نحو 3656.45 دولار.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما إلى 181 ألفا و700 جنيه، بما يعادل نحو 5878.55 دولار.

أما سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام بلغ 363 ألفا و400 جنيه، بما يعادل نحو 11.757.10 دولار.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر مليون و817 ألف جنيه، بما يعادل نحو 58.785.52 دولار.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن كيلو 3 ملايين و634 ألف جنيه، بما يعادل نحو 117.571.04 دولار.