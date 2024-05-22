بعد تعطل خدمة فودافون كاش.. كيف تعيد تفعيل المحفظة؟

تعرضت خدمة فودافون كاش للعطل قبل قليل، وتوقفت عمليات تحويل الأموال أو تسلم الرسائل، ولاحظ العملاء عند إجراء عمليات التحويل الخروج من البرنامج دون إتمام العملية، وتظهر رسالة «الخدمة غير متاحة حاليًا الرجاء المحاولة في وقت لاحق».

طريقة تفعيل فودافون كاش

«الوطن» تستعرض طريقة تفعيل محفظة فودافون كاش من المنزل، وإنشاء محفظة فودافون كاش وهي كالتالي:

- اضغط على الكود الآتي *9#

- ثم الضغط على الرقم 1 لإتمام إنشاء المحفظة.

- سيطلب منك إضافة رقم بطاقتك الشخصية المسجل بها خط فودافون الذي تريد إنشاء المحفظة عليه.

- قم بتسجيل رقم سري خاص بك وهو رقم مكون من 6 أرقام.

- عليك الانتظار قليلا حتى تصلك رسالة تأكيد من شركة فودافون بأنك نجحت في إنشاء المحفظة الخاصة بك، ومن ثم عليك البدء بأي عملية شحن أو إيداع أو تبرع أو تحويل أي مبلغ مالي متى شئت.

الخدمات التي تقدمها محفظة فودافون كاش

- يمكنك شحن رصيدك الخاص أو شحن رصيد إلى شخص آخر على خط فودافون الخاص به.

- تتيح المحفظة خدمات دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه الخاصة بك دون الذهاب خصيصا إلى مقرات الشركات.

- تحويل المبالغ المالية إلى عملاء آخرين تخفيفا لحجم الضغط على البنوك.

- التبرع إلى المؤسسات الخيرية في الحال بالإضافة إلى تجديد باقات الإنترنت الخاصة بك.

- تسهيل عمليات الشراء أونلاين خاصة لفئة كبار السن والمرضى.