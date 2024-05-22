السرب يحقق إيرادات قياسية في دور العرض.. 32 مليون جنيه خلال 3 أسابيع

ارتفعت إيرادات فيلم السرب في نهاية أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم في آخر 24 ساعة إيرادات بلغت 510 ألف جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها لـ31 مليون و828 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم السرب في أسبوعه الأول من العرض في السينمات 17.7 مليون جنيه، وفي الأسبوع الثاني وصلت الإيرادات إلى 8.2 مليون جنيه، بينما بلغت الإيرادات في الأسبوع الثالث لـ5.8 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الفيلم حاجز الـ40 مليون جنيه خلال الأسبوع الرابع.

تفاصيل فيلم السرب

وشهدت دور العرض السينمائي طرح فيلم السرب في بداية مايو الجاري، وحقق الفيلم ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية من الجمهور والنقاد، وهو الفيلم الذي يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، شريف منير، دياب بالإضافة إلى نيللي كريم، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، ومأخوذ عن أحداث حقيقية، وإخراج أحمد نادر جلال.