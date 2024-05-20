«السرب» الأول في قائمة إيرادات الأفلام.. حقق 622 ألف جنيه خلال 24 ساعة

تصدر فيلم السرب للمخرج أحمد نادر جلال قائمة الإيرادات لليوم الـ19 على التوالي، وحقق الفيلم إيرادات أمس في دور العرض بلغت 622 ألف جنيه، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقّق فيلم السرب إيرادات تخطت حاجز الـ30 مليون جنيه بـ676 ألف، بعدما حقق الفيلم خلال الأسبوعين الأول والثاني في السينمات إيرادات بلغت 25.9 مليون جنيه، بينما حقق منذ بداية الأسبوع الثالث حتى الآن 4.7 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم السرب

يجسد فيلم السرب العملية العسكرية التي قامت بها القوات الجوية المصرية ضد معاقل الإرهاب في ليبيا، بعد الجريمة التي تم ارتكابها في حق المصررين في مذبحة درنة الليبية عام 2015، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويضم الفيلم في بطولته مجموعة بارزة من النجوم: أحمد السقا، محمد ممدوح، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، محمود عبد المغني، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف من بينهم محمد فراج، آسر ياسين، أحمد حاتم، كريم فهمي وعمرو عبدالجليل.