فيلم السرب يواصل صعوده في شباك التذاكر.. وإيراداته تتجاوز 31 مليون جنيه

لليوم الـ20 في دور العرض السينمائي، يتصدر فيلم السرب للمخرج أحمد جلال قائمة إيرادات الأفلام، محققا إيرادات بلغت 560 ألف جنيه أمس في دور العرض، بحسب تقرير الإيرادات اليومية للأفلام المصرية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتخطت إيرادت فيلم السرب الكلية حاجز الـ31 مليون جنيه في أقل من شهر من العرض بدور العرض السينمائي، حيث حقق الفيلم على مدار الأسبوع الأول والثاني إيرادات تقدر بـ25.9 مليون جنيه، بينما حقق منذ بداية أسبوعه الثالث حتى الآن 5.2 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الإيرادات 31.1 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم السرب

ولقي فيلم السرب اهتماما كبيرا من الجمهور والنقاد منذ طرحه للمرة الأولى في دور العرض السينمائي بداية مايو الجاري، حيث يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما بينهم أحمد السقا، وشريف منير، ومحمد ممدوح، ودياب، ونيللي كريم وغيرهم.