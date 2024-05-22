نقابة الكيماويات: توقيع بروتوكول لتقديم خدمات علاجية لـ2000 عامل

أعلنت النقابة العامة للكيماويات، توقيع بروتوكول لتقديم خدمات علاجية، لعمال شركتي النقل والهندسة، وراكتا للورق، والذين تخرجوا إلى المعاش المبكر.

استفادة 2000 عامل من البروتوكول

وأوضح عماد حمدي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات، أن هناك أكثر من 2000 عامل سيستفيدوا من البروتوكول، إذ جرى الاتفاق على أن يكون هذا نموذج يحتذى به لكل عمال مصر سواء التابعين للنقابة العامة للكيماويات أو اتحاد عمال مصر.

وأوضح أن البرتوكول يتضمن أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بدفع المقابل النقدي للخدمة العلاجية لهيئة التأمين الصحي لمدة خمس سنوات، على أن يستكمل العامل دفع القيمة المستحقة سنويا، بعد هذه السنوات الخمس، وهي نسبة الـ 4% من الحد الأدنى للأجر التأميني حتى بلوغه سن التقاعد، وفقا لقانون التأمينات رقم 148.

وأضاف أن ذلك يأتي وفقا للتطبيق الحالي لقانون 148، إذ لا يسمح للعامل الذي يخرج للمعاش المبكر قبل سن التقاعد التأميني بالحصول على الخدمة العلاجية التابعة لهيئة التأمين الصحي، لأن المواد من رقم 121 إلى 124 لها شروط لاستحقاق المعاش لا تنفذ إلا لمن يصل إلى سن التقاعد القانوني، وبالتالي الذى يخرج إلى المعاش المبكر لا يحصل على معاش ولا خدمة التأمين الصحي.

وأوضح أن الاتفاقية تسمح للعمال بالحصول على خدمة العلاج الصحي حتى بلوغه سن التقاعد التأميني، وفقاً لقانون 148.