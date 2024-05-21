وزير الصحة: يوجد 69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مناقشات مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية تمت في البرلمان بشكل ديمقراطي، موضحا أن اختلاف وجهات النظر أمر منطقي.

ونوه خلال لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، بأن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء من مقدم الخدمة؛ قطاع خاص أو حكومي؛ لأن هناك التزاما دستوريا.

وأشار إلى أنه يوجد 69 مليون مواطن مصري تحت مظلة التأمين الصحي التي طُبقت منذ الستينيات وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم علاجهم على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.

ولفت وزير الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحي متعاقدة مع 700 مستشفى من القطاع الخاص، مؤكدا أن المنظومة بُنيت في الأساس على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن منظومة الصحة في مصر ضخمة، ومع الزيادة السكانية كان لا بد أن تكون هناك مساحة للقطاع الأهلي والخاص بأن يكون داعم لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.