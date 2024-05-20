هل يشترط للأرملة تقديم إعلام وراثة للتأمينات لصرف معاش الأبناء القُصر؟

المعاش بعد وفاة الشخص المؤمن عليه هو الحل الوحيد للإنفاق على الأسرة، ولذلك تصرفه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمستحقين من الأبناء والزوجة.

هل يُشترط تقديم إعلام وراثة للتأمينات؟

ولكن في حالة إذا كان المستحقين من الأبناء قُصر ولم يبلغوا السن القانوني لصرف المعاش، هل يُشترط للأرملة أن تُقدم إعلام وراثة للتأمينات حتى تتمكّن من الصرف للأبناء.

صرف المبالغ المستحقة للأرملة

وللإجابة على ذلك قال المحامي عمرو عبدالسلام إنَّه يتمّ صرف المعاشات والمبالغ المُستحقة بالنسبة للأبناء القُصر إلى والدتهم وذلك لكونها هي التي لها الحق في التصرف لأنهم غير مؤهلين للتصرف.

وأضاف «عبدالسلام» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّه يتمّ صرف المعاش للأرملة وذلك دون الحاجة إلى قرار وصاية، وإذا كانت الزوجة متوفية والأطفال لم يبلغوا السن القانوني يتم صرف مستحقاتهم للولي الشرعي.

وتابع أنَّه إذا لم يكن هناك ولي شرعي عن الأبناء القُصر يتمّ صرف المعاش للشخص الذي يتقدم للهيئة بقرار تعيينه وصيًا عليهم.