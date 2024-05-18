هل انتهاء صلاحية كارت الخدمات المتكاملة يؤدي لقطع معاش تكافل وكرامة؟

قال حسام الدين أمين، المستشار الإعلامي للمجلس القومي لذوي الإعاقة، إن برنامج «تكافل وكرامة» الذي تديره وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم جهود الدولة المصرية المبذولة في إطار حماية ودعم الأشخاص ذوي الهمم، ويوفر لهم العديد من الامتيازات المختلفة التي تساهم في تسهيل حياتهم.

معاش تكافل وكرامة

وأوضح المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من ضمن الامتيازات التي يكفلها «تكافل وكرامة» للأشخاص ذوي الإعاقة، هي صرف المعاشات، موضحًا أن سريان كارت الخدمات ضروري لاستمرار صرف المعاش، وفي حال انتهاء صلاحية الكارت، يتم وقف صرف المعاش إلى أن يتم تجديده مرة أخرى، وبمجرد التجديد، يعود معاش تكافل وكرامة يُصرف للمواطن بانتظام من جديد.

كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

ولفت إلى أن كارت الخدمات المتكاملة يوفر العديد من الخدمات للمواطن ذوي الإعاقة، ومن ضمنها امكانية شراء سيارة، مؤكدا أنه في حال حصول المواطن على سيارة معفاة من الجمارك، يُشكل ذلك شرطًا لإسقاط المعاش، حيث فرضت الوزارة شرط عدم امتلاك الفرد لسيارة لاستمرار صرف المعاش له.