سر كلمات أغنية «بلاش تبوسني في عينيا» لعبد الوهاب.. ما علاقة والدته؟

«بلاش تبوسني في عينيا دي البوسة في العين تفرق، يمكن في يوم تعود ليا والقلب حلمه يتحقق، خلي الوداع من غير قُبل عشان يكون عندي أمل»، كلمات للمؤلف حسين السيد تغنى بها الفنان محمد عبد الوهاب في الأربعينات من القرن الماضي، هزت قلوب المحبين، وما إن سمعها أحد من الأجيال إلا وأحبها، وما لا يعرفه البعض أن وراء اختيار كلمات هذه الأغنية قصة محبة كبيرة.

قصة أغنية بلاش تبوسني في عينيا

في لقاء تسجيلي نادر، روى الفنان محمد عبد الوهاب، سر أغنية بلاش تبوسني في عينيا، إذ يتساءل الجميع، لِما القُبل تكون في العين، ليحكي أنها كلمة كانت تقولها له والدته، وكان يتأثر بها منها كثيرًا: «الكلمة دي أنا خدتها عن والدتي كنت دايمًا بغمرها بحبي بأني أقبلها، فكانت تهزر معايا وتقولي لا أبعد يا محمد لا البوسة في العين تفرق فكنت بضحك»، وكلما كان يسمع هذه الجملة كان يصر أن تكون في أغنية، وهو ما أكده المؤلف حسين السيد إذ قابله بعدها وكتبا الكلمات، لتصبح من كلاسيكيات الغناء العربي في كل العصور.

علاقة عبد الوهاب بوالدته

شهر مايو هو الشهر الذي توفى فيه الفنان محمد عبد الوهاب، وكان يروي دومًا أن والدته كانت تخاف عليه كثيرًا وتضرب المثل به، وهو ما كان يرويه دومًا حتى عند جلوسه مع الملوك والرؤساء والأمراء، وعبر خلال لقاء له بكلمات حب عنها: «كنت بحب حضنها أوي، وكانت بتديني راحة كبيرة جدًا، وأنا كنت بالنسبة لها شيء مهم، لأنها شافت موتي لما مرضت وكنت هفقد الحياة، وطلعوا ورقة قالوا إني أصبحت في تعداد الأموات، وطلعوا شهادة الوفاة، فهي حسيت أني عايش وهزتني، وبالفعل ربنا كتب لي عمر تاني».

«يظل الشاب صغيرًا ما دامت أمه على قيد الحياة، ولا يفقد شبابه إلا وماتت أمه»، هكذا استكمل عبد الوهاب حديثه عن والدته بهذه الجملة، وأوضح أنه كان يظل تحت قدميها دومًا: «ومن والوقت ده وهي فضلت جنبي لحد ما فارقت الحياة، لأنها استعادتني من الموت، حقيقي كانت قوية، كانت السيدة فاطمة الأم والحبيبة، وكانت سعيدة بأني مطرب والناس بتحبني».