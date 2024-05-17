«مصر تستطيع».. فوز فريق «أسامة حمدي» على «محمد عبد الوهاب» بمسابقة الأحياء

تمكن فريق البروفيسور أسامة حمدي من الفوز على فريق البروفيسور محمد عبد الوهاب، خلال المسابقة التي أقيمت بين طلاب الثانوية العامة في مادة الأحياء ببرنامج «مصر تستطيع»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق.

يذكر أن الحلقة الجديدة من برنامج «مصر تستطيع»، تناولت مسابقة بين فريقين من طلاب الثانوية العامة، هما فريق البروفيسور «أسامة حمدي» وفريق البروفيسور «محمد عبد الوهاب»، حيث تصمنت المسابقة أسئلة في مادة «الأحياء»، ضمن التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

كما أن فريق البروفيسور أسامة حمدي «أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، يضم الطالبة آية صلاح والطالبة وعد محمد، كما أن فريق البروفيسور محمد عبد الوهاب «رائد زراعة الكبد ومدير برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة» يضم الطالبة جومانا ممتاز والطالبة حنين بدوي.