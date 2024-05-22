بريطاني يقود مكنسته الكهربائية.. ابتكار مذهل يثير دهشة المتابعين

ابتكار غريب قام به شخص بريطاني يدعى هنري هوفر، استطاع من خلاله أن يحول مكنسته الكهربائية إلى دراجة نارية صغيرة وسط دهشة وذهول متابعيه عبر تطبيق «تيك توك» الذين اعتبروا الأمر مجازفةً لما تحتمله تجربة قيادتها من خطورة كبيرة.

المكنسة الدراجة.. ابتكار يذهل رواد التواصل الاجتماعي

عبر قناته المسماة «awesome toaster» شرح صاحب الابتكار العجيب كيفية صنعه لوسيلة نقل سريعة على حد وصفه، فأوضح أنه ربط محرك بالجزء السفلي من المكنسة مجرياً بعض التعديلات على العجلات الخاصة بها إذ أضاف عجلة أصغر في المقدمة لتحقيق التوازن، ثم قام في النهاية بتحويل زر التشغيل لمفتاح إيقاف المحرك بعدما تمكن من تثبيت سلسلة سحب في الجزء الخلفي من المكنسة لتشغيله باعتباره مركبة صغيرة تساعده في التنقل بعيداً عن الدراجات الالكترونية الحديثة باهظة الثمن.

استبدال الدراجات الالكترونية بدراجة هنري هوفر

تباينت تعليقات المتابعين لقناته عبر تطبيق تيك توك ما بين معارضين للفكرة التي اعتبروها خطيرة نوعاً ما وبين آخرين تحمسوا لتجربة قيادة المكنسة السريعة، فيما تساءل أحدهم عما إذا كانت المكنسة لا تزال محتفظة بمهمتها الأساسية بعد تحويلها إلى دراجة، فأجابه «هوفر» بأنها قادرة على تنظيف الغبار والسير في الشوارع بأمان، ليدعمه عدة متابعين بإعادة نشر فيديوهاته مطالبين باستبدال الدراجات البخارية الإلكترونية بإصدارات كهربائية مذهلة.