«الصحفيين» تعلن تلقي طلبات تأشيرات الحج المباشر.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، بدء تلقي طلبات الزملاء الراغبين فى أداء فريضة الحج بنظام الباقات الاقتصادية، التي حددت السفارة السعودية قيمتها على هذا النحو (11922 أو12330 أو12500 أو13300 أو13864) ريالًا سعوديًا بدون تذكرة الطيران.

تأشيرات حج الصحفيين

وقالت لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، في بيان، إن تلقي طلبات الزملاء الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام سيكون وفق الضوابط التالية:

1- تُمنَح التأشيرات فقط للصحفي.

2- ألا يزيد سن الحاج على 65 عامًا.

3- يتم اختيار باقة من تلك الباقات، وتأكيد سداد قيمتها وبعدها يتم إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا.

ولفت بيان اللجنة إلى بدء تقديم الطلبات اعتبارًا من الخميس 23 مايو2024 إلى الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء 28 من نفس الشهر، وفي حالة زيادة الأعداد المتقدمة عن الحصة تُجرى قرعة علنية بقاعة اللجان بالدور الثالث بمقر النقابة فى الساعة الثانية ظهر الأربعاء 29 مايو.

الأوراق المطلوبة

وأشار البيان إلى أنه الطلبات تُقدم بمركز الخدمات الصحفية بالدور الأول بالنقابة مرفق بها:

1- صورة كارنيه النقابة لعام 2024.

2- صورة جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل.

3- كتابة بريد إلكتروني مُفعل ورقم الموبايل لتلقي الموافقة عليه واستكمال الإجراءات.

4- صورة شخصية 4×6 بخلفية بيضاء.