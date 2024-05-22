جامعة سوهاج: استئصال ورم بقاع الجمجمة لعشريني وإنقاذه من فقدان البصر

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب، بالتعاون مع قسم التخدير بمستشفى سوهاج الجامعي، في استئصال أكبر الأورام من حيث الحجم بقاع الجمجمة، يبلغ 132 سنتيمترا مربعا، لشاب يبلغ من العمر 22 سنة وإنقاذه من فقد كلي للبصر، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وقال رئيس جامعة سوهاج إن الفريق الطبي بالمستشفى أجرى التدخل الجراحي الدقيق لإنقاذ حياة الشاب، وذلك بعد معاناة استمرت 3 سنوات متصلة كان يعاني من تدهور في البصر مع صداع مزمن واختلال فى التصرفات، حيث تم استئصال الورم بنجاح.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه عند وصول الشاب إلى المستشفي كان يعاني من ضعف شديد بالنظر وارتشاح بالعصب البصرى، وصل إلى مرحلة ما قبل فقدان البصر، فتم إجراء عملية استئصال كلى للورم وخروج المريض فى حالة وعى كامل مع عودة البصر.

وأضاف الدكتور خالد عبدالعال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه عقب استقبال المريض بمستشفى جامعة سوهاج تم عمل التحاليل والأشعة والفحوصات اللازمة له، وذلك للوقوف على مدى استعداده لإجراء العملية الجراحية، وتم إجراء العملية بواسطة فريق طبي متمكن في تلك الجراحات المتخصصة وتكللت جميع الجهود بالنجاح الباهر.

وأوضح الدكتور مؤمن المأمون، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أن الورم الذي كان يعاني منه المريض يُعد من أكبر الأورام حجماً في قاع الجمجمة، واستغرقت الجراحة أكثر من 8 ساعات، تم خلالها استئصال كلى للورم، وتتم المتابعة الدورية له بالعيادة الخارجية بقسم جراحة المخ والأعصاب.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية بنجاح ضم كلاً من الدكتور مؤمن المأمون، الدكتور محمد عبدالعال، الدكتور أحمد كمال، بينما ترأس فريق التخدير الدكتور خالد حسان، وضم فريق التمريض برئاسة ياسر حسني كلاً من هبة حامد، منال مصطفى محمد وهاجر أحمد محمود.