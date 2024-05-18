جامعة سوهاج: تدشين مبادرة لإبراز أهم المزارات والممارسات التراثية

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بمجلس إدارة مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية؛ لمناقشة خطة العمل وأنشطة المركز خلال الفترة القادمة، بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور فهيم فتحي حجازي عميد كلية الآثار، والدكتور لمياء أبو زيد عميد كلية التربية النوعية والدكتورة هبه العطار والدكتور أحمد الأنصاري وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد عبد الهادي مدير وحدة التنفيذ للتكتلات الاقتصادية بديوان عام محافظة سوهاج والدكتورة ريهام محمد علي مدير المركز، وعدد من أعضاء المركز.

جامعة سوهاج

وأكد «النعماني»، أنه في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم الفنون الحرفية واليدوية الراقية، وتنمية القدرات الحسية والفنية لدى النشء لاكتشاف مواهبه، تسعى الجامعة إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لدعم ورعاية الحرف التراثية كجزء هام ورئيسي من المكون المادي للهوية الثقافية للشخصية المصرية، مُضيفاً أنه خلال الاجتماع تم عرض خطة التدريبات الخاصة التي سيتم تنفيذها بالمركز خلال الفترة القادمة، التي تستهدف جميع الفئات العمرية.

وقالت ريهام محمد علي إن رئيس الجامعة وافق على تنفيذ خطة التدريبات ومنها تدريب على «الكروشية، الرسم الخزفي، أساسيات التطريز، تصميم المشغولات المعدنية، تصميم الأزياء، فن النحت، إلى جانب تنفيذ ورش عمل عن إعادة تدوير وخامات بيئية، عمل الماكيت والمجسمات، الرسم الحر، الرسم على الحرير، وريادة الأعمال»، إلى جانب الموافقة علي تدشين مبادرة لإبراز اهم الأماكن والمزارات والممارسات التراثية، واستغلالها في خلق فرص عمل لطلاب وخريجي الجامعة.