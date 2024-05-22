الكشف البيطري على 245 حالة مجانا في قافلة بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بيطرية بمدينة مسير، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية بكفر الشيخ، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور ممتاز عبد الهادي، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الكشف البيطري على 245 حالة مجاناً

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف البيطري على 245 حالة من الماشية والطيور بمدينة مسير، عبارة عن 72 حالة باطنة، و50 حالة دواجن، و23 فحص سونار، ورش 100 حيوان، وجرى صرف العلاج المجاني اللازم للحالات المريضة.

إطلاق قوافل طبية بيطرية مجانية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية، بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي على كافة أنواع الحيوانات والطيور، وصرف العلاج اللازم، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها.