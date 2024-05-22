«القومي للمرأة»: «تحويشة» يهدف إلى تحقيق الشمول المالي للنساء في القرى

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المائدة المستديرة الثالثة التي نظمها المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات تحت عنوان «الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة - التحديات والفرص في أفريقيا»، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمجتمع الاتصالات والمعلومات، بهدف استكشاف واكتساب رؤى حول المواضيع المشتركة في قطاع الاتصالات الأفريقي مع التركيز على موضوعات مختلفة بما في ذلك النظام البيئي للابتكار الرقمي في أفريقيا، والعوائق التي تحول دون الشمول الرقمي للنساء على الصعيدين الأفريقي والعالمي، ويستمر خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2024.

توسيع نطاق الإقراض والإدخار بالقرى الأكثر فقرا

وأكد المهندس عمر سليمان عضو المجلس، أن المجلس القومي للمرأة في مصر، بدأ رحلته في مشروع الإقراض والإدخار VSLA [Village Saving and Loan Association] الكلاسيكي منذ عام 2014، بهدف توسيع نطاق الإقراض والإدخار بالقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات وذلك من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي واستخدامها كقروض دوارة بسيطة، ويعمل المشروع على بناء قدرات تلك المجموعات لتعزيز عملية القروض والإدخار الدوار، وأشار إلى الجهات الشريكة للمجلس وهي البنك المركزي المصري، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، ومملكة هولندا، والحكومة المصرية، وبرنامج التنمية.

تحقيق شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا

وأشار إلى مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذي يندرج تحت مظلة الشمول المالي للمرأة، لافتا إلى أن تطبيق تحويشة يهدف إلى تحقيق شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض، ويعد التطبيق نقلة نوعية في تحويل آليات عمل المشروع الى نموذج رقمي وبناء تطبيق خاص به وربطة بالبنوك لدعم التعامل غير النقدي والتماشي مع اتجاه الدولة في التحول إلى مصر الرقمية.