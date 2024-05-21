«القومي للمرأة» يدرب ميسرات برنامج نورة بمحافظتي سوهاج وأسيوط

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية مكثفة، لميسرات برنامج نورة بمحافظتي سوهاج وأسيوط، حول برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، استهدفت 188 ميسرة، واستمرت على مدار 3 أيام.

تمكين ميسرات برنامج نورة

وقال المجلس في بيان: «يأتي ذلك ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات الذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية».

وهدفت الدورة إلى تمكين ميسرات برنامج نورة وتعريفهن بمهارات جديدة تساعدهن في تقديم الدعم والتوجيه للفتيات المستفيدات من برنامج نورة، ولأسرهم أيضًا.

أهمية الفحوصات قبل الزواج

وتناولت الدورة التدريبية التي ينظمها القومي للمرأة العديد من الموضوعات حول نشر الوعي بأهمية الفحوصات قبل الزواج والصحة الإنجابية، والتغذية السليمة للأم والطفل، وتشجيع على الولادة والرضاعة الطبيعية، وفهم علامات النمو والتطور الطبيعي للأطفال، وتقديم الدعم للأسر التي تواجه أطفالاً يعانون من تأخر في النمو، وتعزيز مفهوم الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.