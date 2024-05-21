«القومي للمرأة» ينظم لقاء توعويا عن دور وحدات مناهضة العنف ضد النساء

نظم المجلس القومي المرأة، لقاء توعويا بعنوان «رفع وعي المجتمع الجامعي بدور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استهدف طلاب جامعة حلوان وأعضاء هيئة التدريس.

تمكين المرأة المصرية 2030

واستعرضت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، دور المجلس في دعم المرأة والفتاة في كل المجالات، وربط تمكين المرأة بأهداف التنمية المستدامة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بالتركيز على محور الحماية، ومحاور استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة.

وأكد الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اهتمام الجامعة بتفعيل دور الوحدة وتنفيذ اختصاصاتها على مستوى كليات الجامعة، ونشر الوعي وتصحيح الثقافة المغلوطة عن مفاهيم تتعلق بحقوق المرأة.

الخطوات المستقبلية

كما استعرضت الدكتورة رحاب القصير، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعه حلوان، دور الوحدة داخل الجامعة وآليه الوصول إليها، والخطوات المستقبلية لتخصيص مكان لها داخل الجامعة.

يأتى اللقاء في إطار تنفيذ خطة عمل تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية في رفع وعي الطلاب، وتعزيز قدرات أعضاء ومنسقي الوحدات في تنفيذ اختصاصات عمل الوحدة.