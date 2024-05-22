عضو بـ«القومي للمرأة» تشيد بـ«حياة كريمة»: حققت طفرة في دعم الريفيات

أشادت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، بجهود مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في دعم المرأة الريفية وتمكينها من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمعات المحلية.

جهود حثيثة في دعم المرأة الريفية

وقالت عضو المجلس القومي للمرأة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المؤسسة تعمل على تقديم دعم شامل للمرأة الريفية من خلال تنفيذ مشاريع متعددة تشمل التدريب المهني، وتوفير الفرص الاقتصادية، وتعزيز المشاركة السياسية، وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا.

برامج تثقيفية وتوعوية

ولفتت إلى أن حياة كريمة تقدم برامج تثقيفية وتوعوية تهدف إلى رفع الوعي حول قضايا المرأة وحقوقها وتمكينها من اتخاذ القرارات بشأن حياتها ومستقبلها، لافتة إلى أنه من خلال هذه الجهود الشاملة تسعى المؤسسة إلى تحقيق تغيير إيجابي في حياة المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وتنمية شاملة للجميع.