«اتصالات النواب» توافق على موازنة هيئة البريد الجديدة بإجمالي 76.6 مليار جنيه

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بالإجماع على مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 للهيئة القومية للبريد، بإجمالي 76 مليارا و644 مليون جنيه، وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية نحو 36 مليار و804 ملايين جنيه خلال العام المالي الجديد، وجملة الإيرادات 39 مليارا و840 مليون جنيه.

إضافة 500 فرع ومكتب بريد في القرى والنجوع والمجتمعات العمرانية الجديدة

أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في نهاية الاجتماع أنه جرت إضافة 500 فرع ومكتب بريد في القرى والنجوع والمجتمعات العمرانية الجديدة ومتواجدين في خدمة المصريين أينما كانوا كاشفاً عن خطة الهيئة القومية للبريد لتركيب 1000 مكنة ATM في العام المالي الجديد، موكدا أن شبكة الصراف الآلي في البريد من أكبر الشبكات في السوق المصرية، وسنظل في خدمتكم وخدمة المواطنين.

من جانبه شكر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات، رئيس هيئة البريد وجميع المسؤولين، مؤكداً أن قطاع البريد من أكثر القطاعات التي حققت معدلات نمو ومنظومة نجاح تدعو للفخر، مشيدا بالتعاون المثمر بين الحكومة ممثلة في الهيئة القومية للبريد ومجلس النواب، في تحقيق التكامل لصالح الوطن والمصريين.