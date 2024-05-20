رئيس «اتصالات النواب»: إلزام شركات النقل الذكي بتوفير مركز خدمة عملاء

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنّ لجنة الاتصالات عقدت اجتماعًا اليوم بحضور ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة أوبر ووزارة النقل، مؤكدًا اتخاذ قرارات واجبة النفاذ، سوف يتم تطبيقها خلال 3 أشهر.

شركات النقل الذكي معنية بسلامة الركاب

ونوه «بدوي»، خلال تصريحات له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة «سي بي سي»، إلى أن شركات النقل الذكي معنية بسلامة الركاب، وهذا التزام وجوبي، كاشفًا عن التوصيات والقرارات التي تم اتخاذها لتطبيقها على وسائل النقل الذكي.

وأكّد أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية، لذا فهي تعد ناقلا ومعنية بضمان سلامة الركاب.

تنظيم خدمات النقل البري

وشدّد على أن ذلك هو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه، متابعًا: «تم إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما جرى إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي».

وأشار إلى استحداث زر استغاثة بتطبيق شركات النقل الذكي؛ لضمان سلامة الركاب، وأيضًا التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال، بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم، على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيًا، عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.