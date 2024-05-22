ختام امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي في كفر الشيخ

اختتم طلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة كفر الشيخ، امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، اليوم الأربعاء، في ظل توفير كافة سُبل الراحة للطلاب والطالبات.

إسدال الستار على امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنّه تم إسدال الستار على امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 - 2024، لافتاً أنّ 30 ألف طالب وطالبة اختتموا الامتحانات اليوم الأربعاء في مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ.

وكيل الوزارة: لا شكاوى منذ بدء الامتحانات

وأكد «عبد الله»، أنّ غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وأفرعها في الإدارات التعليمية الـ13 لم تتلق أي شكاوى أو مشكلات منذ بدء الامتحانات في 13 مايو وحتى نهايتها، مشيراً إلى الجهد المبذول والتعاون الملموس بالعمل وتذليل كل العقبات.