رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ختام امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
05:44 م | الأربعاء 22 مايو 2024
مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

اختتم طلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة كفر الشيخ، امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، اليوم الأربعاء، في ظل توفير كافة سُبل الراحة للطلاب والطالبات.

إسدال الستار على امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنّه تم إسدال الستار على امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 - 2024، لافتاً أنّ 30 ألف طالب وطالبة اختتموا الامتحانات اليوم الأربعاء في مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ.

وكيل الوزارة: لا شكاوى منذ بدء الامتحانات

وأكد «عبد الله»، أنّ غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وأفرعها في الإدارات التعليمية الـ13 لم تتلق أي شكاوى أو مشكلات منذ بدء الامتحانات في 13 مايو وحتى نهايتها، مشيراً إلى الجهد المبذول والتعاون الملموس بالعمل وتذليل كل العقبات.

اقرأ المزيد:

حل امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ

«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من ثالث امتحانات الشهادة الإعدادية

«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحاني «الجبر والإنجليزي» للشهادة الإعدادية

«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية
بقلم مصطفى عنز