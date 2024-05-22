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المركز الثقافي الإسلامي بمدريد يؤكد أهمية جهود شيخ الأزهر في تصحيح المفاهيم المغلوطة

كتب:

محمد أيمن سالم
06:06 م | الأربعاء 22 مايو 2024
الإمام الأكبر أ.د ‏أحمد الطيب

الإمام الأكبر أ.د ‏أحمد الطيب

أعرب المركز الإسلامي في «ليجانيس» بالعاصمة الإسبانية «مدريد» عن تقديره لما يبذله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور ‏أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في خدمة الإسلام والمسلمين من عطاء متواصل، وكذلك على الجهود ‏المبذولة في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول سماحة الإسلام، من خلال حوار الأديان الهادف.‏

المركز الإسلامي في «ليجانيس»

وأكد الدكتور ياسر السعيد عيسى، رئيس مجلس إدارة المركز، في رسالة مكتوبة إلى شيخ الأزهر أن جهود ‏الإمام الأكبر على رأس مؤسسة الأزهر الشريف لها الآثار الواضحة التي تنعكس على المجتمع الأوروبي، ‏كما أكد رئيس المركز أهمية مشاركات علماء الأزهر الشريف في المؤتمرات والفعاليات العلمية، وما يحدثه ‏ذلك من انعكاس إيجابي تجاه التعريف بالإسلام والتعامل مع المسلمين في المجتمعات الأوروبية.‏

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