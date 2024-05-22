محمود مسلم: مصر لا تخالف مبادئها وتعمل بمصداقية

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أن الأكاذيب والسموم للإعلام الغربي في مواجهة الدور المصري تجاه غزة تعد عملية ممنهجة بدأت مع بداية الحرب في قطاع غزة، مشددًا على أن الإعلام الغربي ليس ضد الدور المصري فقط ولكن أيضًا ضد ما يحدث في فلسطين، موضحًا أن الإعلام الغربي تبنى الرواية الإسرائيلية في الأسابيع الأولى عكس ما يحدث على الأرض تمامًا.

الإعلام الغربي يمرر أخبارا غير صحيحة

وأوضح «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإعلام الغربي نشر العديد من الأكاذيب والاتهامات الجزافية، والآن يمارس نفس الأمر مع مصر لأنه يخفف الضغوط على الحكومة الأمريكية والإسرائيلية لأنهما سبب في عدم التوقيع على الاتفاق، مشددًا على أن الإعلام الغربي يمرر أخبارا غير صحيحة حول قيام مصر بإرسال اتفاق لإسرائيل مخالف لما وافقت عليه حماس، وهذا كلام عبث ولا يصدقه عقل طفل صغير وكلام ساذج.

وأشار إلى أنه لو الأمر كذلك لكانت تحتج الحكومة الإسرائيلية وأعلنت ذلك بنفسها على لسان مسؤوليها أو الحكومة الأمريكية، خاصة أن الاتفاق كان الجميع يجلس على طاولة التفاوض، ويستطيع أن يخرج أي طرف للحديث في هذا الأمر، مؤكدًا أن مصر لا تخالف مبادئها وتعمل بمصداقية.

مصر تدخلت بين إسرائيل وفلسطين

وشدد على أن مصر تدخلت بين إسرائيل وفلسطين عشرات المرات وأوقفت الحرب، كما أشرفت على الاتفاقية الأولى من حيث توقيع الاتفاقية أو تنفيذها، ولا يجب أن يأتي أحد ويتحدث بأن مصر قد خالفت الاتفاق أو أنها أرسلت اتفاقا لإسرائيل عكس ما أرسلت لحماس، وهذا كلام لا يليق أن ينشر في صحف دولية، موضحًا أن هذه الأكاذيب لها أغراض سياسية لتخفيف الضغوط على الحكومة الأمريكية والإسرائيلية.