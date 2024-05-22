ضبط 4 طلاب لتورطهم في تصوير امتحان «العلوم» للشهادة الإعدادية بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام سير امتحانات اليوم الخامس لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024 في ماده العلوم، حيث تقدم لأداء الامتحانات 144403 طالباً وطالبة، حضر منهم 142908 طالباً وطالبة، وتغيب منهم 1495 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 98.96%، وذلك على مستوى 790 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ضبط 4 طلاب لتورطهم في تصوير الامتحان

وتلقى محافظ الشرقية تقريراً تفصيلياً من غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم الخامس للشهادة الإعدادية، حيث تبين أن الغرفة لم تتلق أي إخطار لأي حالات مرضية بين الطلاب والمعلمين والمشاركين بالعملية الامتحانية، وتم ضبط 4 طلاب لتورطهم في تصوير الامتحان بمدارس (محمد نجيب للتعليم الأساسي ببلبيس - سيدي عباس الإعدادية بمشتول السوق - عمر بن الخطاب الإعدادية بالصالحية - بنايوس الابتدائية الجديدة بالزقازيق)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب والملاحظين ومراقبي الدور وتحرير المحاضر اللازمة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024 م والتي انطلقت يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية 144403 طالبا وطالبة، موزعين على 790 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.