امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية.. نموذج حل أسئلة الجبر

شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية حالة من الفرحة بين الطلاب، عقب أداء امتحان مادة الجبر اليوم، حيث عبر الطلاب عن ارتياحهم لسهولة امتحان الجبر الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدين ان الامتحان مناسب لكل المستويات باستثناء جزئيات المتفوقين.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وحصلت الوطن علي نموذج إجابة امتحان مادة الجبر التي أداها الطلاب ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية.

وأوضح احمد حمزة مدرس رياضيات ل «الوطن» أنه بعد الاطلاع علي ورقة الاسئلة الامتحانية الرسمية عقب انتهاء الطلاب من امتحان الجبر اليوم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، تبين أنه في متناول كل الطلاب وأن المستوى العام متوسط ماعدا جزئيتين للطلاب المتفوقين، موضحا أن الامتحان جاء متوافقا مع المواصفات اللازمة للورقة الامتحانية ومناسب تماما للوقت وانقسم لأسئلة مقالية واختيارية.

نموذج إجابة الجبر في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أضاف أن نموذج إجابة امتحان مادة مادة الجبر ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من واقع الامتحان الرسمي الذي اداه الطلاب اليوم جاء كالتالي :