وظائف خالية بشركة اتصالات مصر.. إليك الشروط ورابط التقديم

تطلب شركة اتصالات مصر مجموعة من الموظفين، للعمل لديها كمسؤولي مبيعات خارجية، للحاصلين على أي مؤهلٍ عالٍ، براتب قابل للتفاوض، ومجموعة من المميزات الأخرى، وفقا لموقع توظيف مصر، وإليك التفاصيل:

متطلبات الوظيفة

تحتاج الشركة إلى عمال في أفرعها بمناطق: أبو حماد - أبو كبير - الإبراهيمية - الحسينية - الشرقية، وذلك بشرط أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

• خبرة متوسطة لا تقل عن سنة.

• أن يراوح سنه بين 23 و35 سنة.

• العمل للذكور فقط.

• مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

• أن يكون على معرفة ممتازة بمنتجات وخدمات اتصالات مقارنة بالمنافسين لها؛ لتلبية احتياجات حسابات الشركات.

• يتفاعل بشكل استباقي مع جميع الأطراف الداخلية المعنية لضمان معالجة وتسليم متطلبات العملاء بسلاسة وكفاءة.

• الحفاظ على التغذية الراجعة المناسبة لمشرف المبيعات.

• إعداد التقارير اللازمة مع الإنجازات الرئيسية وتحديثات القطاع لتسليط الضوء على فرص العمل.

• تطوير توقعات المبيعات وخطوط الأنابيب والمراجعات وخطط العمل بناء على تحليل النتائج الفعلية مقابل التوقعات لتسليط الضوء على تقدم العمل.

ويحصل المقبول بتلك الوظيفة على رواتب قابلة للتفاوض، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية وصحية، ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة».